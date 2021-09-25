СК: задержаны двое участников банды Басаева и Хаттаба. Их подозревают во вторжении террористов в Дагестан в 1999 году

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Следственный комитет России сообщил о задержании двоих предполагаемых участников банды террористов под руководством .

СК совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержали уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Их подозревают в том, что в августе 1999 года они участвовали во и причастны к гибели 33 человек.

Задержанных подозревают в бандитизме, участии в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военных и сотрудников правоохранительных органов.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой