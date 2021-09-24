Олега Знарка вернули на пост главного тренера сборной России по хоккею. Четыре года назад команда под его руководством выиграла Олимпиаду

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Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Об этом сообщил председатель Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Валерий Брагин, который до последнего времени был главным тренером сборной, станет консультантом в штабе Знарка.

Контракт со Знарком подписан на один год.

Знарок уже тренировал сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством выиграла Олимпиаду в Пхенчхане. Помимо этого, в 2014 году россияне выиграли чемпионат мира (это последняя победа на турнире на данный момент).

Очередные Олимпийские игры состоятся в феврале 2022 года. В хоккейном турнире примут участие игроки из НХЛ, которых не было на Олимпиаде-2018.

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