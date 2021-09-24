Личные данные 150 тысяч россиян, пытавшихся взять кредит в Совкомбанке, попали в сеть

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В интернете в свободном доступе опубликованы более 150 тысяч анкет с личными данными россиян, подававших онлайн-заявки на кредит в Совкомбанке. Об этом сообщает РБК.

Файл с данными появился на специализированном сайте в даркнете 20 сентября, он содержит анкеты людей, подававших заявки на кредит в 2019-2020 годах. Каждая запись включает ФИО, номер телефона, паспортные данные, адрес проживания, имена и контакты родственников, данные о работе и размерах дохода.

В Совкомбанке подтвердили факт утечки и заявили, что за нее несет ответственность сотрудник внешнего колл-центра. Еще в мае 2020 года в банке выяснили, что он копировал данные интернет заявок, после чего обратились в полицию. В декабре 2020 года он был признан виновным по статье о разглашении банковской тайны (часть 3 статьи 183 УК РФ) и осужден на два года условно.

При этом, как сообщили в банке, уже во время следствия сотрудник повторно разместил объявление о продаже данных в своем телеграм-канале. Сейчас против него возбуждено новое дело — о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (часть 2 статьи 274.1 УК РФ).

Согласно исследованию InfoWatch, около 80% утечек данных из российских компаний произошли из-за внутренних нарушений. Украденные данные потом используют мошенники для хищения средств со счетов россиян. По данным ЦБ, банки возвращают лишь 7% украденных денег.

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