Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» деятельность двух саентологических организаций из США
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Генеральная прокуратура России попросила Минюст включить в список «нежелательных» организаций два саентологических объединения из США, сообщает пресс-служба ведомства.
В список предлагается включить «Всемирный институт саентологических предприятий» и «Церковь духовной технологии», которая также использует название «Библиотека Л. Рона Хаббарда».
«Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.
Саентлогия — это учение, которое строится на работах американского писателя-фантаста Л. Рона Хаббарда. Церковь саентологии имеет официальный статус религии лишь в нескольких странах мира (в частности, в США, Австралии, Италии), а во многих других государствах, в том числе европейских, считается сектой.
В России саентологические организации регулярно подвергались преследованию со стороны государства. Их отделения ликвидировали по решению суда либо не регистрировали. Несколько книг основателя саентологической организации Рона Хаббарда признали экстремистскими.