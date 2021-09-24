Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» деятельность двух саентологических организаций из США

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Генеральная прокуратура России попросила Минюст включить в список «нежелательных» организаций два саентологических объединения из США, сообщает пресс-служба ведомства.

В список предлагается включить «Всемирный институт саентологических предприятий» и «Церковь духовной технологии», которая также использует название «Библиотека Л. Рона Хаббарда».

«Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.

Саентлогия — это учение, которое строится на работах американского писателя-фантаста Л. Рона Хаббарда. Церковь саентологии имеет официальный статус религии лишь в нескольких странах мира (в частности, в США, Австралии, Италии), а во многих других государствах, в том числе европейских, считается сектой.

В России саентологические организации регулярно подвергались преследованию со стороны государства. Их отделения ликвидировали по решению суда либо не регистрировали. Несколько книг основателя саентологической организации Рона Хаббарда признали экстремистскими.

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