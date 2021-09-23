В проект бюджета на 2022-2024 год заложили 1,5 триллиона рублей на содержание органов власти

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Министерство финансов России заложило на ближайшие три года 1,5 триллиона рублей на содержание органов власти, сообщил Forbes, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

На работу президента и его администрации за три года планируют выделить суммарно 45,2 миллиарда рублей, это на 950,6 миллиона рублей больше, чем предполагал бюджет на 2021-2023 годы. Сумма выросла из-за трат на индексацию зарплат чиновников в 2024 году, инаугурацию президента, изготовление государственных наград и авиаперелеты чиновников.

На работу премьер-министра и аппарата правительства в бюджет заложили 26,7 миллиарда рублей на три года, что на три миллиарда рублей больше, чем планировалось год назад. Расходы вырастут в том числе из-за индексации зарплат сотрудников в 2024 году.

Совет Федерации за три года получит в целом 19,7 миллиарда рублей (на 18,2 миллиона меньше), Госдума — 36,6 миллиарда рублей (почти на миллиард меньше). Сотрудников Госдумы также ждет индексация зарплаты в 2024 году.

Больше всего средств Минфин направит на работу судебной системы — более 718,5 миллиарда рублей на три года. В эту сумму вошли выплаты судьям в отставке, прибавка к зарплатам действующим судей, покупка путевок и выплаты выходного пособия, увеличение численности мировых судей, охрана судов.

В проекте бюджета также перечислили расходы на ряд других органов власти:

Следственный комитет — 152 миллиарда рублей за три года;

прокуратура — более 270 миллиардов рублей;

Центризбирком — более 48 миллиардов рублей;

Счетная палата — 15,2 миллиарда рублей;

уполномоченный по правам человека — 1,5 миллиарда рублей.

21 сентября правительство одобрило проект бюджета, на рассмотрение Госдумы его внесут 30 сентября. Доходы бюджета в 2022 году, согласно прогнозу, составят 25 триллионов рублей, расходы — 23,6 триллиона рублей. В 2023 году Минфин ожидает доход 25,5 триллиона рублей и расход 25,1 триллиона рублей, в 2024 году — 25,8 триллиона рублей доходов и 26,1 триллиона рублей расходов.

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