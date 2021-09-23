На Камчатке вертолет ФСБ совершил жесткую посадку. Судьба находившихся на борту неизвестна

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На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе горы Острая во время тренировочного полета. По данным ТАСС, на борту находились три человека, по информации «Интерфакса» — до пяти, их судьба пока неизвестна.

Вертолет принадлежит ФСБ России, уточняет ТАСС.

В районе инцидента развернута поисковая операция, но ее активная фаза начнется только с наступлением утра.

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