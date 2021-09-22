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«Медуза», я с тобой

Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами — а также с Гоа и Тенерифе

Источник: Правительство России

Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С 5 октября будут разрешены полеты в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР.

Помимо этого, будет увеличено количество рейсов в ранее открытые страны — Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку. В частности, авиакомпании смогут летать в испанский Тенерифе и в индийский Гоа.

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами с августа 2020 года. Сейчас прямые рейсы восстановлены с несколькими десятками государств. В некоторые из них (в том числе, в большинство стран Европы) прилететь с туристическими целями все еще нельзя.

Выезд из России через наземные пограничные пункты с марта 2020 года в общем случае запрещен.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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