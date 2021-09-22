Минобороны Литвы: Xiaomi запретила владельцам своих флагманских телефонов писать «Свободу Тибету»

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Национальный центр кибернетической безопасности при Минобороны Литвы проанализировал телефоны китайских производителей с 5G, которые продают в стране, и обнаружил встроенный цензор в телефоне Xiaomi Mi 10T 5G.

В исследовании центра (.pdf) сказано, что во флагманском телефоне Xiaomi есть функция, которая позволяет находить и блокировать 449 слов или пар слов с использованием китайских иероглифов. В запретный список, в частности, попали «Свободу Тибету», «Да здравствует независимость Тайваня» и «Демократическое движение».

Аналитики обнаружили, что на телефонах Xiaomi, продаваемых в Литве, отключена фильтрация контента, но ее можно запустить удаленно без ведома пользователя.

Также установлено, что Mi 10T 5G собирает более 60 параметров телефона, в том числе время активации, используемый язык, активность в приложениях, и направляет полученную информацию на сервера Xiaomi в Сингапуре.

Специалисты центра кибербезопасности также изучили телефоны Huawei P40 5G и OnePlus 8T 5G. В первом случае выяснилось, что Huawei может передавать метаданные пользователей в другие страны (в Huawei это отрицают). При анализе второго телефона нарушений не обнаружили.

Минобороны Литвы рекомендовало не покупать новые телефоны китайских производителей и отказаться от уже существующих. «Наш призыв — уже сейчас подумать об этом, чтобы не покупать новые телефоны китайских производителей. В максимально короткие сроки от них отказаться», — заявил замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

В Xiaomi не комментировали заявление министерства обороны, отмечает Reuters.

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