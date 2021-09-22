Хакеры устроили фишинговую атаку на сотрудников госорганов из России и десятка соседних стран

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Британская компания по информационной безопасности Cyjax обнаружила на сотрудников государственных структур , а также «чиновников из России», сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на отчет компании.

Среди российских структур газета упомянула только Российскую академию наук и почтовый сервис Mail.ru.

С весны 2020 года, как установили специалисты Cyjax, появилось около 50 фишинговых сайтов, сейчас действует около 15 страниц, имитирующих порталы «для входа в электронную почту для сотрудников министерств иностранных дел, финансов или энергетики различных стран».

В РАН не комментировали случившееся. В Mail.ru заявили, что мониторят появление фишинговых сайтов и мошеннических писем и «своевременно реагируют на подобные инциденты, включая те, что перечислены в отчете».

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