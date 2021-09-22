Хакеры из России атаковали продовольственную компанию в США и потребовали выкуп 5,9 миллиона долларов

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Недавно созданная группировка хакеров BlackMatter, предположительно связанная с Россией, атаковала американскую компанию New Cooperative из Айовы, которая поставляет зерно на фермы, сообщает The Washington Post.

Группировка BlackMatter заявила, что зашифровала данные New Cooperative и похитила один терабайт файлов компании, включая счета на оплату, документы об исследованиях и разработках, а также исходный код технологии картографирования почвы, пишет The Wall Street Journal. Хакеры потребовали, чтобы компания заплатила 5,9 миллиона долларов в криптовалюте до 25 сентября, иначе украденные данные будут опубликованы.

20 сентября New Cooperative сообщила, что отключила свои компьютерные сети, чтобы изолировать взлом. Источник Washington Post, близкий к компании, сказал, что New Cooperative предотвратила взлом и создала обходной путь, позволяющий продолжать работу.

Исследователи по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название группировки хакеров DarkSide, которую ранее связывали с Россией, пишут WP и WSJ. В мае DarkSide объявила об остановке своей работы из-за давления властей США.

В мае хакеры из группировки DarkSide, состоящей из выходцев из России, атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, из-за чего крупнейший трубопровод Восточного побережья США не работал шесть дней. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 миллиона долларов в биткоинах, но позже Минюст США вернул примерно половину суммы — 2,3 миллиона долларов.

В мае хакеры из группы REvil, которую также связывают с Россией, атаковали крупнейшего производителя мяса в мире, бразильскую компанию JBS. Из-за случившегося возникли трудности в работе JBS в США, Канаде и Австралии. Компания заплатила вымогателям выкуп в размере 11 миллионов долларов.

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