«Фонтанка»: в нападении на Бориса Вишневского участвовал другой кандидат в Госдуму

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Один из участников нападения на депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского сам баллотировался в Госдуму по другому округу, выяснила «Фонтанка». По данным издания, в нападении участвовал кандидат в Госдуму от Партии пенсионеров Максим Гоголин.

На Бориса Вишневского напали на следующий день после выборов, утром 20 сентября, возле здания администрации Центрального района, куда он привез жалобы на голосование на избирательных участках. Незнакомый мужчина позвонил Вишневскому, представившись корреспондентом «Фонтанки», и попросил его выйти на улицу, чтобы дать комментарий.

Когда Вишневский вышел, на политика, по его словам, напали «братки» — пятеро молодых людей «спортивного вида», которые отняли у него копии только что поданных жалоб. Нападавшие потребовали, чтобы депутат ехал домой, и заблокировали ему путь в здание. Вишневский обратился к дежурным полицейским, но те предложили позвонить по номеру «112».

«Фонтанка» нашла номер телефона, с которого звонили Вишневскому, в анкете Гоголина Максима Николаевича, которую, по данным центра «Досье», в 2019 году составили политтехнологи, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Борис Вишневский опознал Гоголина в одном из нападавших.

Гоголин участвовал в выборах в Госдуму по одномандатному округу № 211 в Петербурге, но уступил кандидату от «Единой России». Кроме того, весной Гоголин участвовал в праймериз «Единой России», где занял предпоследнее место. По данным «Фонтанки», Гоголин знаком с председателем избирательной комиссии Петербурга Натальей Чечиной: когда она руководила Курортным районом Петербурга, Гоголин входил в общественный совет при администрации.

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