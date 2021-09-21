В Перми после нападения на университет студентов перестали выпускать из общежитий на территории вуза

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Студенты Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) сообщили «Русской службе Би-би-си», что после на вуз 20 сентября они практически не могут выходить из общежитий, расположенных на территории вуза.

Двое студентов, с которыми пообщался корреспондент издания, рассказали, что им пришлось получать специальный пропуск, чтобы выйти из общежития и покинуть территорию вуза. Учащиеся говорят, что многим студентам отказались выдать пропуска и за сутки их получили лишь несколько человек.

Корреспондент «Би-би-си» отметил, что за несколько часов через проходную университета смогли пройти несколько человек. На территории вуза, говорят студенты, продолжают работать следователи.

Всего на территории ПГНИУ находятся два общежития, причем одно из них расположено возле корпуса, где произошла стрельба. Президент университета Владимир Маланин сообщил, что ограничения на передвижения ввел Следственный комитет, они распространяются только на людей, живущих в этих двух общежитиях.

«Университет обеспечивает им (студентам) питание. Как только следственный комитет даст разрешение на свободное движение внутри университета, разумеется, все будут свободны», — сказал Маланин. По его словам, СК утвердил список из примерно 40 сотрудников вуза, которым разрешено заходить на территорию кампуса.

Когда на территории вуза закончатся следственные действия, пока неизвестно.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой