Сотрудники Google на внутренних форумах раскритиковали компанию за удаление приложения «Навальный»

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Рядовые сотрудники Google подвергли критике решение компании удалить приложение «Навальный» со списками «Умного голосования» из российского Google Play. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство ознакомилось с сообщениями сотрудников на внутренних форумах и платформе memegen. Среди мемов на тему верховенства интересов пользователей для Google, например, есть фотография, где мужчина читает журнал с надписью «Путин — пользователь номер один».

Bloomberg отмечает, что доступ к многомиллиардному рекламному рынку в России для Google является приоритетным, несмотря на политическое давление со стороны российских властей. Бывший юрист Google Дафна Келлер в разговоре с агентством выразила мнение, что вскоре Google придется действовать в России так же, как и в Китае, где многие сервисы компании прекратили работу из-за строгих цензурных ограничений.

Google удалил приложение «Навальный» из российского магазина приложений 17 сентября, в первый день выборов — после неоднократных публичных требований Роскомнадзора сделать это. Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источник в компании писали, что она была вынуждена сделать это под угрозой уголовного преследования сотрудников российского офиса.

18 сентября Google заблокировал списки «Умного голосования» на Google Docs, а принадлежащий корпорации видеохостинг YouTube — два видео, в которых были фамилии кандидатов.

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