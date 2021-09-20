При нападении на Пермский университет погибли шесть человек

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Число погибших в результате нападения на Пермский госуниверситет возросло до шести человек, сообщает Следственный комитет. Такие же данные распространила пресс-служба Минздрава России.

Ранения, по уточненным данным пермского Минздрава, получили 19 человек, пишет «Интерфакс».

Стрельба на территории Пермского госуниверситета началась утром 20 сентября. Ее открыл вооруженный студент вуза. По данным СМИ, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Он был задержан, получив при этом ранение.

Поправка. Первоначально в новости говорилось, что при нападении на университет погибли восемь человек. Позднее СК и Минздрав предоставили уточненные данные о шести погибших.

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