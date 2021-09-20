Боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры. Накануне он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин

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Боксер Мэнни Пакьяо сообщил, что завершил карьеру. Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу Toni Talks.

«Моя боксерская карьера уже закончена, я принял это решение, потому что я занимаюсь боксом уже давно и моя семья говорит, что уже достаточно», — сказал Пакьяо.

21 августа Пакьяо, до этого не выступавший на протяжении двух лет, проиграл бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA кубинцу Йорденису Угасу. Сразу после поединка Пакьяо сообщил, что может не вернуться на ринг.

42-летний Пакьяо считается одним из величайших боксеров в истории профессионального ринга. В разные годы он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего Пакьяо провел 72 боя, в которых одержал 62 победы, 39 из них — нокаутом.

19 сентября Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Филиппин, которые состоятся в мае 2022 года. Сейчас Пакьяо является сенатором от правящей Филиппинской демократической партии.

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