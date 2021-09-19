На Пушкинской площади в Москве задержали участников одиночных пикетов

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На Пушкинской площади в центре Москвы задержали трех участников одиночных пикетов. «ОВД-Инфо» называет имена задержанных — Дмитрий Деревянников, Денис Катеньков и Александр Кислов.

Деревянников вышел на площадь с плакатом «За свободные и честные выборы», Катеньков — с плакатом «Свободу политзаключенным!», Кислов — с плакатом «Я за честные выборы».

Что происходит на выборах

Выборы в Госдуму. Главный день голосования Наблюдатели сообщают о массовых нарушениях, в Хабаровске побеждает Дегтярев. Онлайн «Медузы»

Что происходит на выборах

Выборы в Госдуму. Главный день голосования Наблюдатели сообщают о массовых нарушениях, в Хабаровске побеждает Дегтярев. Онлайн «Медузы»

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой