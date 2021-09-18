Олег Тиньков договорился с властями США об урегулировании налоговых претензий

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Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с Минюстом США по делу о нарушении американского наловогого законодательства. Соответствующие материалы были направлены в суд Северного округа Калифорнии, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в документах, Тиньков предоставил данные, свидетельствующие, что его приезд в США будет небезопасен для его здоровья из-за лечения онкологического заболевания. Также в материалах отмечено, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам США.

Стороны попросили суд назначить слушание по делу на 1 октября. В ходе заседания будут представлены договоренности, и если суд утвердит их, они вступят в силу.

Представители Тинькова не комментировали содержания договоренностей. Опрошенные РБК эксперты сообщили, что в таких случаях обвиняемые обычно полностью выплачивают налоговую задолженность, после чего их преследование прекращается.

Минюст США сообщил о претензиях к Олегу Тинькову в марте 2020 года. По версии ведомства, бизнесмен скрыл около миллиарда долларов активов при отказе от американского гражданства в 2013 году, что позволило ему не заплатить около 40 миллионов евро налогов.

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