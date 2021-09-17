Natura Siberica подала иск на 1,7 миллиарда рублей к совладелице компании Ирине Трубниковой

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика» — одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» — к совладелице компании Ирине Трубниковой. Исковое заявление имеется в распоряжении Forbes.

Ирина Трубникова — первая жена основателя бренда Natura Siberica Андрея Трубникова, которая стала фактически главой компании после смерти бизнесмена в январе 2021 года. Она конфликтует с Григорием Ждановым.

ООО «Натура Сиберика» требует с Трубниковой почти 1,7 миллиарда рублей. В картотеке Арбитражного суда Москвы фигурируют еще несколько исков против Трубниковой и контролируемой ею эстонской компании OU Good Design, поданных ООО «Натура Сиберика» и Ждановым.

В пресс-службе Natura Siberica РБК сообщили, что подали иски к Трубниковой и Трубниковой и OU Good Design в связи с выводом своих товарных знаков за рубеж «по явно заниженной стоимости и последующим запретом их использования российскими компаниями группы»

1 сентября Natura Siberica сообщила о закрытии всех своих магазинов в России. Причиной стало то, что Ирина Трубникова запретила основному юрлицу компании использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других. Спустя неделю работа части магазинов возобновилась.

Конфликт в Natura Siberica

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова наследники не могут поделить его бизнес Офис компании заняли «неизвестные люди», сотрудники вышли на митинг

Конфликт в Natura Siberica

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова наследники не могут поделить его бизнес Офис компании заняли «неизвестные люди», сотрудники вышли на митинг

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой