Natura Siberica подала иск на 1,7 миллиарда рублей к совладелице компании Ирине Трубниковой
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика» — одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» — к совладелице компании Ирине Трубниковой. Исковое заявление имеется в распоряжении Forbes.
Ирина Трубникова — первая жена основателя бренда Natura Siberica Андрея Трубникова, которая стала фактически главой компании после смерти бизнесмена в январе 2021 года. Она конфликтует с доверительным управляющим компании Григорием Ждановым.
ООО «Натура Сиберика» требует с Трубниковой почти 1,7 миллиарда рублей. В картотеке Арбитражного суда Москвы фигурируют еще несколько исков против Трубниковой и контролируемой ею эстонской компании OU Good Design, поданных ООО «Натура Сиберика» и Ждановым.
В пресс-службе Natura Siberica РБК сообщили, что подали иски к Трубниковой и Трубниковой и OU Good Design в связи с выводом своих товарных знаков за рубеж «по явно заниженной стоимости и последующим запретом их использования российскими компаниями группы»
1 сентября Natura Siberica сообщила о закрытии всех своих магазинов в России. Причиной стало то, что Ирина Трубникова запретила основному юрлицу компании использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других. Спустя неделю работа части магазинов возобновилась.