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Всемирный банк решил прекратить публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Такое решение в организации объяснили ошибками и нарушениями, которые обнаружили при подготовке предыдущих докладов.

В банке заявили, что в дальнейшем разработают «новый подход к оценке делового и инвестиционного климата» в странах мира.

Публикацию рейтингов временно приостановили еще в августе 2020 года, после чего началась систематическая проверка последних пяти публикаций. По ее итогам найдены существенные нарушения в отчетах 2018 и 2020 годов.

Россия в последней версии Doing Business, опубликованной в 2020 году, заняла 28-е место.

Президент России Владимир Путин в 2012 году (тогда Россия занимала место во второй сотне рейтинга) потребовал вывести страну в топ-20 к 2018 году. Этого добиться не удалось — в 2018-м страна заняла только 31-е место. В апреле 2019 года Путин поручил обеспечить России 20-е место к 2024 году.

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