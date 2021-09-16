Правительство Дании предложило запретить заключенным, отбывающим пожизненный срок, заводить новые романтические отношения

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Правительство Дании внесло на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы, вступать в новые романтические отношения.

Как сообщает BBC News, законопроект предполагает, что в первые 10 лет пожизненного срока заключенные смогут общаться только с близкими им людьми. Власти рассчитывают, что предложенное ограничение предотвратит появление фанатов у преступников.

Законопроект также запрещает заключенным публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях, а также обсуждать их в подкастах.

Законопроект появился спустя два года после того, как жительница Дании Камилла Кюрштейн рассказала, что влюблена в изобретателя Петера Мадсена, которого в апреле 2018 года приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве журналистки Ким Валль.

В августе 2019 года Камилла Кюрштейн, которой на тот момент было 18 лет, рассказала журналистам, что два года переписывалась и разговаривала по телефону с Петером Мадсеном. «Я люблю его и он любит меня», — говорила она.

BBC News указывает, что Камилла Кюрштейн начала ревновать Мадсена после того, как в декабре 2019 года он, находясь в заключении, женился на 39-летней российской художнице Дженни Курпен.

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