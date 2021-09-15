Верховный суд отменил обвинительный приговор женщине, ранившей ножом напавшего на нее сожителя

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Верховный суд отменил обвинительный приговор женщине, которая ранила ножом напавшего на нее сожителя. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Как отмечается, зачинщиком конфликта был сожитель женщины — когда она резала хлеб, он начал душить ее и «дважды ударил в область плеч». Женщина оттолкнула его и ударила ножом в грудь.

Суд первой инстанции признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к двум годам лишения свободы (с отсрочкой до исполнения ее ребенку 14 лет). Апелляция пришла к выводу, что женщина оборонялась, но превысила пределы необходимой самообороны, и приговор был изменен на полгода исправительных работ.

Верховный суд в своем решении подчеркнул, что женщина ударила мужчину ножом непосредственно в момент нападения, когда ее жизнь была под угрозой, так как сожитель пытался ее душить, поэтому ее действия не могут считаться преступлением в соответствии со статьей о необходимой самообороне (37 УК РФ).

При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу.

Приговор был отменен за отсутствием состава преступления, за женщиной признали право на реабилитацию.

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