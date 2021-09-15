Рамзан Кадыров пригрозил сжечь Ахмеда Закаева «в синем пламени» и попросил своих критиков «пока не умирать»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «сжечь в синем пламени» бывшего чеченского полевого командира . Об этом он заявил во время эфира, прошедшего в инстаграме спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, сообщило издание .

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца. Ты не мужчина и не достоин называть его имя. У тебя никогда не было своего мнения, ты просто курица, которая всегда пряталась за спинами лучших», — заявил Кадыров по-чеченски (перевод по сообщению «Кавказ.Реалии»).

Глава Чечни добавил, что его критики используют его заявления в сети, чтобы получить политическое убежище в разных странах. «Мы не будем вас убивать, вы нужны нам живыми, здоровыми. Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса, козлы», — добавил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров уже угрожал Ахмеду Закаеву. Так, в январе он пригрозил ему «выстрелом в лоб» после того, как Закаев в видеообращении назвал «национальными героями» полевого командира и еще пять членов подполья, убитых в Чечне. Из-за этого видео Следственный комитет по Чечне возбудил в отношении Закаева уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

В сентябре 2020 года в Чечне задержали двух братьев и двух сестер Ахмеда Закаева. Бывший полевой командир связал это с тем, что он осудил оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, критикующего Кадырова. Закаев заявил, что его родственников похитили.

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