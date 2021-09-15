Курс евро опустился до минимального значения за год

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 15 сентября опускался до 85,65 рубля. В последний раз евро стоил так дешево в августе 2020 года.

Курс доллара на торгах также снижается, на минимуме он достигал 72,54 рубля. Это значение стало минимальным за два с половиной месяца.

Российская валюта в последние недели укрепляется на фоне роста цен на нефть (цена барреля Brent 15 сентября превысила 76 долларов впервые за два месяца), а также общих позитивных настроений на мировых рынках и ожиданий роста глобальной экономики.

На рубль также позитивно влияет подготовка корпораций к сентябрьским налоговым выплатам — экспортеры продают валюту для того, чтобы заплатить налоги в рублях.

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