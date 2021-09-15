Бывший командир тюменского ОМОНа, избивший новобранца во время спарринга, получил тюремный срок

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Ленинский районный суд Тюмени заменил условный срок на реальный для бывшего командира взвода ОМОНа Тюменской области Владимира Бутра по делу о превышении полномочий. Бутра получил четыре года колонии, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе суда.

В 2014 году Бутра провел тренировочный рукопашный бой с 23-летним новобранцем Иваном Голинеем. Во время боя Бутра, по словам Голинея, бил его ногами по голове. После спарринга Голинея госпитализировали и провели ему операцию: у него была черепно-мозговая травма, которая привела к кровоизлиянию в мозг. Он получил инвалидность первой группы.

Бутра отрицал вину. По словам матери пострадавшего Натальи Голиней, в суде он сначала утверждал, что ее сына избили во время похода в магазин за сигаретами, а позднее предположил, что травму ему нанес отчим. При этом, как отметила Наталья Голиней, изначально на базе ОМОНа ей заявили, что ее сыну в голову попал мяч.

В 2019 году Ленинский райсуд Тюмени признал Бутра виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Решение суда оспорили как осужденный, так и гособвинение. В декабре 2020 года кассационный суд в Челябинске отменил приговор Бутре и вернул дело на новое рассмотрение.

В 2019 году в Тюмени вынесли приговор по аналогичному уголовному делу. Бывший исполняющий обязанности руководителя спецназа регионального управления ФСИН Геннадий Дудко получил три года условно по делу Владислава Елфимова — кандидата в спецназ ФСИН, который получил первую группу инвалидности в результате избиения во время учебного спарринга.

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