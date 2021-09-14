ЕСПЧ присудил россиянке 13 тысяч евро по делу о кибербуллинге. Суд счел, что власти не защитили ее от онлайн-преследования со стороны бывшего партнера

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Европейский суд по правам человека присудил жительнице Ульяновска Валерии Володиной 7500 евро, постановив, что российские власти не обеспечили ей защиту от преследования в киберпространстве. Помимо компенсации, власти РФ также должны выплатить женщине 5386 евро судебных издержек.

Володину в интернете преследовал бывший бойфренд, гражданин Азербайджана. В 2016 году ее аккаунт во «ВКонтакте» был взломан, и там были опубликованы ее паспортные данные и интимные фотографии — в возбуждении дела полиция отказала, сославшись на то, что не смогла определить местонахождение подозреваемого.

В 2018 году, после еще нескольких отказов было возбуждено дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, но во «ВКонтакте» продолжали появляться новые фейковые профили Володиной, а в мессенджерах женщина получала угрозы. Она просила применить в отношении бывшего бойфренда запрет определенных действий, но ей отказали. Дело о нарушении неприкосновенности частной жизни вскоре тоже было закрыто.

ЕСПЧ в своем решении подчеркнул, что еще в 2015 году ЮНЕСКО указала на зависимость между физическим насилием в отношении женщин и их преследованием онлайн, а нормы о праве на защиту частной жизни касаются и защиты ее в интернете. Суд пришел к выводу, что нарушения прав Володиной были достаточно серьезными, чтобы правоохранительные органы приняли необходимые меры.

В июле 2019 года ЕСПЧ присудил Володиной 20 тысяч евро по другому делу. Тогда суд признал власти России в нарушении статей, запрещающих бесчеловечное обращение и дискриминацию — из-за того, что полиция долгое время отказывалась возбуждать дело против бойфренда женщины, хотя она жаловалась на систематические угрозы и избиения. Это было первое решение ЕСПЧ, связанное с бытовым насилием в России.

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