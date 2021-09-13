«Яндекс» учредил образовательный Фонд Ильи Сегаловича. И объявил о грантах на 250 миллионов рублей

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«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании .

«Миссия фонда — сделать доступным качественное образование в сфере математики и технологий, чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал в современном мире», — сказано в сообщении «Яндекса», поступившем в редакцию «Медузы».

Фонд Сегаловича объединит образовательные проекты компании, станет выдавать гранты организациям и общественным инициативам, развивающим доступное и качественное образование в сфере математики и IT. В 2022 году общая сумма грантов составит 250 миллионов рублей.

Проекты претендентов на гранты станут оценивать эксперты фонда: представители сферы образования, общественные деятели, менеджеры «Яндекса». Имена экспертов и грантовые программы объявят 10 ноября на конференции «Яндекса» об образовании YaC/e.

«Яндекс» занимается образовательными проектами в течение 15 лет. Они охватывают около шести миллионов человек, в том числе школьников, студентов, начинающих специалистов и учителей.

В 2019 году «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича. Ее вручают студентам, аспирантам и научным руководителям за исследования в области компьютерных наук.

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