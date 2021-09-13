В Воронеже начался первый в России суд по делу о договорном матче. Футболистам и тренерам грозит до пяти лет колонии
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В Воронеже начался суд по первому в России уголовному делу о договорном матче. Об этом сообщает «Коммерсант».
Матч, который, по версии следствия, был договорным, был сыгран 13 мая 2019 года между «Чайкой» из Ростовской области и «Черноморцем» из Новороссийска в рамках сезона ПФЛ.
Перед матчем, полагает обвинение, исполнительный директор «Чайки» предложил главному тренеру «Черноморца» проиграть за вознаграждение не менее 500 тысяч рублей. Тренер согласился и договорился об этом с пятью полевыми игроками команды и вратарем. «Черноморец» проиграл 1:3.
Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования (часть 3 статьи 184), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Все обвиняемые, за исключением вратаря Максима Швагирева, признали вину в полном объеме.
Победа в матче с «Черноморцем» позволила «Чайке» выйти из ПФЛ в ФНЛ. Там команда провела два сезона, после чего была снова переведена в низший по рангу дивизион, так как Российский футбольный союз счел договорными три матча, сыгранных «Чайкой» в 2018 году.