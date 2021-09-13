В Красноярске провели «открытый урок» на пустыре, где с 2017 года обещают построить школу

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Жители микрорайона Образцово в Красноярске провели для своих детей «открытый урок» на пустыре возле их домов, где пятый год обещают построить школу. Об этом сообщили издания NGS24.RU и «Дела».

Урок провели в минувшую субботу, 11 сентября. На пустыре поставили 12 парт, дети пришли в школьной форме, взяв с собой рюкзаки, пеналы, учебники, тетради. На столе «учителя» установили глобус.

Дети учатся на пустыре в Красноярске ДЕЛА Красноярск

По словам организаторов акции, в микрорайоне Образцово, который начали застраивать в 2016 году, становится все больше жителей. Сейчас, по оценке активистов, в микрорайоне проживают 10 тысяч человек, в том числе 1500 детей. Поскольку в Образцово нет школы, родители возят детей учиться в другие районы.

Строительная компания «СМ.СИТИ», которая застраивает Образцово, еще до начала строительства, в 2014 году, обещала, что в микрорайоне появится три детских сада и две школы. В 2020 году о планах построить здесь образовательные учреждения объявили власти Красноярска. По этому проекту в Образцово должны построить школу на 1280 мест и детсад на 290 мест.

Власти собирались построить их на земельных участках, находящихся в частной собственности, для чего предлагали владельцам обменять земли на равноценные участки в других районах города. В феврале 2021 года «Дела» писали, что мэрия Красноярска не смогла договориться об обмене земель из-за разницы в стоимости участков. 13 сентября в департаменте градостроительства Красноярска сказали, что власти договорились с владельцами двух участков, сделку планируют закрыть до конца сентября. По словам местных жителей, в мэрии обещают построить школу в 2023-2025 годах.

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