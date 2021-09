Оливия Родриго, Джастин Бибер и BTS стали победителями видеопремии MTV

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Певица Оливия Родриго, группа BTS и рэпер Lil Nas X стали основными победителями премии MTV Video Music Awards 2021 года. Церемония вручения наград состоялась 12 сентября на спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке.

Артистом года жюри премии объявило Джастина Бибера.

В номинации «Видео года» первенствовал клип «Montero (Call Me By Your Name)» рэпера Lil Nas X. Он также был отмечен призами за лучшую режиссуру и визуальные эффекты. Видео сняла украинский клипмейкер Таня Муиньо.

LilNasXVEVO

Песней года стала «Drivers License» Оливии Родриго. Саму певицу признали лучшей новой исполнительницей, а ее появление в программе Push, выходящей на телеканале — лучшим выступлением года.

OliviaRodrigoVEVO

Дуэтом года назвали клип «Kiss Me More» рэп-исполнительниц Doja Cat и DZA.

В жанровых номинациях победителями стали:

Джастин Бибер «Peaches» — «лучшее поп-видео»

Трэвис Скотт «Franchise» — «лучшее хип-хоп видео»

Silk Sonic «Leave The Door Open» — «лучшее R&B-видео»

Джон Майер «Last Train Home» — «лучшее рок-видео»

Machine Gun Kelly «My Exʼs Best Friend» — «лучшее альтернативное видео».

Южнокорейская группа BTS победила в номинациях «Группа года», а также «Лучшее кей-поп видео» и «Песня лета» за трек «Butter».

HYBE LABELS

