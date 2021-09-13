Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

Оливия Родриго, Джастин Бибер и BTS стали победителями видеопремии MTV

Источник: MTV

Певица Оливия Родриго, группа BTS и рэпер Lil Nas X стали основными победителями премии MTV Video Music Awards 2021 года. Церемония вручения наград состоялась 12 сентября на спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке.

Артистом года жюри премии объявило Джастина Бибера.

В номинации «Видео года» первенствовал клип «Montero (Call Me By Your Name)» рэпера Lil Nas X. Он также был отмечен призами за лучшую режиссуру и визуальные эффекты. Видео сняла украинский клипмейкер Таня Муиньо.

LilNasXVEVO

Песней года стала «Drivers License» Оливии Родриго. Саму певицу признали лучшей новой исполнительницей, а ее появление в программе Push, выходящей на телеканале — лучшим выступлением года.

OliviaRodrigoVEVO

Дуэтом года назвали клип «Kiss Me More» рэп-исполнительниц Doja Cat и DZA. 

В жанровых номинациях победителями стали:

  • Джастин Бибер «Peaches» — «лучшее поп-видео»
  • Трэвис Скотт «Franchise» — «лучшее хип-хоп видео»
  • Silk Sonic «Leave The Door Open» — «лучшее R&B-видео»
  • Джон Майер «Last Train Home» — «лучшее рок-видео»
  • Machine Gun Kelly «My Exʼs Best Friend» — «лучшее альтернативное видео».

Южнокорейская группа BTS победила в номинациях «Группа года», а также «Лучшее кей-поп видео» и «Песня лета» за трек «Butter».

HYBE LABELS

Читайте также

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама