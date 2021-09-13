Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

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Футболист Марио Фернандес объявил, что завершает свою карьеру в сборной России по футболу. Его открытое письмо опубликовано на сайте Российского футбольного союза.

На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде.

Уроженец Бразилии Марио Фернандес с 2012 года выступает за московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России.

В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин дал Марио Фернандесу российское гражданство, что позволило спортсмену выступать за сборную России по футболу. Фернандес дебютировал за сборную в октябре 2017 года и провел за нее 35 матчей.

Фернандес играл за национальную команду России на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В четвертьфинале против сборной Хорватии он в дополнительное время забил гол, сравняв счет, но в итоге российская сборная уступила в серии послематчевых пенальти (Фернандес свой пенальти не забил). Фернандес говорит, что выступление на ЧМ-2018 стало «самым восхитительным месяцем» в его карьере.

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