Главреда «Псковской губернии», объявленного «иноагентом», вызвали в Центр «Э» из-за публикации о разливе химических веществ
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Центр «Э» при управлении МВД по Псковской области вызвал на беседу главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина, сообщает издание «Север.Реалии».
Камалягина вызвали из-за публикации его издания, в которой со ссылкой на МЧС говорилось о разливе химических веществ, якобы произошедшем на военном полигоне в Псковской области, из-за чего пострадали четыре человека. В МВД сообщили Камалягину, что в полицию с заявлением обратился сотрудник МЧС, который назвал опубликованную информацию недостоверной.
Камалягин рассказал, что редакция «Псковской губернии» узнала о разливе химических веществ из письма, присланного на электронную почту с адреса районной прокуратуры. К письму прилагался бланк, похожий на бланк МЧС, где говорилось о разливе.
Позднее фотографию этого бланка с пометкой «Фейк» опубликовал официальный телеграм-канал Псковской области. В МЧС отрицали данные о химическом загрязнении.
На почту издания «Псковская губерния» пришло письмо с адреса районной прокуратуры, в котором говорилось, что почту ведомства взломали, а присланная ранее информация недостоверна.
«Письмо было разослано по всем СМИ. Но ни одно провластное агентство не взяло эту информацию, как будто знали, что это фейк, как будто это была провокация чисто для меня», — сказал Камалягин.