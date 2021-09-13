Главреда «Псковской губернии», объявленного «иноагентом», вызвали в Центр «Э» из-за публикации о разливе химических веществ

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Центр «Э» при управлении МВД по Псковской области вызвал на беседу главного редактора газеты «Псковская губерния» , сообщает издание .

Камалягина вызвали из-за публикации его издания, в которой со ссылкой на МЧС говорилось о разливе химических веществ, якобы произошедшем на военном полигоне в Псковской области, из-за чего пострадали четыре человека. В МВД сообщили Камалягину, что в полицию с заявлением обратился сотрудник МЧС, который назвал опубликованную информацию недостоверной.

Камалягин рассказал, что редакция «Псковской губернии» узнала о разливе химических веществ из письма, присланного на электронную почту с адреса районной прокуратуры. К письму прилагался бланк, похожий на бланк МЧС, где говорилось о разливе.

Позднее фотографию этого бланка с пометкой «Фейк» опубликовал официальный телеграм-канал Псковской области. В МЧС отрицали данные о химическом загрязнении.

На почту издания «Псковская губерния» пришло письмо с адреса районной прокуратуры, в котором говорилось, что почту ведомства взломали, а присланная ранее информация недостоверна.

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