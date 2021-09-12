У теннисистки Елены Весниной украли две олимпийские медали

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Преступник обокрал дом российской теннисистки Елены Весниной в Московской области и похитил золотую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряную медаль Токио-2020, рассказала ТАСС сама спортсменка.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — сообщила Веснина.

Преступник проник в дом, взломав дверь. По словам Весниной, они с мужем забыли включить в доме сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала.

Веснина рассказала «Пятому каналу», что олимпийские медали не находились в сейфе. «Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе», — сказала теннисистка. Она уточнила, что из сейфа пропали все драгоценности, в том числе олимпийский перстень за Рио, а также часы.

Веснина обратилась в полицию с заявлением о краже. МВД проводит проверку, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции. Точный ущерб пока не подсчитан.

В 2016 году Едена Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде. В 2021-м теннисистка стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.

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