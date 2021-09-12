Лидер «Аль-Каеды» появился на видео, выпущенном в годовщину терактов 11 сентября. Спустя несколько месяцев после слухов о его смерти

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Лидер террористической организации Айман аз-Завахири появился на видеозаписи, опубликованной 11 сентября, в 20-ю годовщину терактов в США, организованных группировкой. Об этом в твиттере сообщила руководитель группы SITE Рита Кац, чья организация отслеживает интернет-активность террористов.

Когда записали видео, до конца неизвестно. В 60-минутном обращении Айман аз-Завахири, в частности, сказал, что «Иерусалим никогда не будет еврейским» и похвалил атаки террористов «Аль-Каеды», в том числе нападение на российские войска в сирийской Ракке в январе 2021 года, отмечает Associated Press.

Он также упомянул вывод американских войск из Афганистана, о чем и США договорились в феврале 2020 года. При этом аз-Завахири ничего не сказал о том, что талибы в августе 2021 года захватили Афганистан и взяли под свой контроль Кабул. Это может указывать на то, что видео записали гораздо раньше, чем распространили.

Associated Press отмечает, что в конце 2020 года появились неподтвержденные сообщения о смерти лидера «Аль-Каеды». Видео, представленное 11 сентября, стало первой записью с участием аз-Завахири после слухов о его смерти.

Айман аз-Завахири стал лидером «Аль-Каиды» после убийства Осамы бин Ладена в 2011 году.

Читайте также

11 сентября 2001 года произошел крупнейший теракт в истории. США ответили на него беспощадной войной. Что стало с идеей всемирного халифата 20 лет спустя?

Читайте также

11 сентября 2001 года произошел крупнейший теракт в истории. США ответили на него беспощадной войной. Что стало с идеей всемирного халифата 20 лет спустя?