В Ростове-на-Дону главного редактора местного издания задержали из-за поста про «Умное голосование». Ему вменяют распространение экстремистских материалов
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В Ростове-на-Дону задержали главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Как рассказал изданию общественный деятель Леонид Санкин, причиной задержания Хорошилова стала публикация об «Умном голосовании» в фейсбуке. Из-за этого поста, по словам Санкина, журналисту вменяют распространение экстремистских материалов.
Московский городской суд 9 июня признал ФБК и другие организации политика Алексея Навального «экстремистскими». После этого Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов, связанных с политиком.
Бренд «Умное голосование» в список «экстремистских» не попал. Однако в начале сентября суд запретил «Яндексу» и Google показывать его в поисковой выдаче — в качестве обеспечительной меры о защите товарного знака по иску компании по производству шерсти «Вулинтертрейд». Эта компания зарегистрировала одноименный товарный знак в июле.