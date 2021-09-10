ЦБ поднял базовую ставку до 6,75% годовых

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Банк России объявил на заседании 10 сентября о повышении на 25 базисных пунктов — до 6,75% годовых. Это уже пятое подряд повышение ставки.

По данным регулятора, российская экономика достигла допандемического уровня и сейчас возвращается на траекторию сбалансированного роста.

В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция, которая, по оценке на 6 сентября, составляет 6,74%, начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года и снизится до 4,0–4,5% в 2022 году.

В прошлый раз Центробанк поднимал ставку 23 июля — сразу на один процентный пункт. В новом сообщении регулятора допускается дальнейшее повышение ставки.

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