Росавиация изменила маршруты взлета и посадки в Шереметьево. На гул самолетов массово жаловались местные жители

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Росавиация объявила об изменении с 9 сентября схем взлета и посадки самолетов в московском аэропорту Шереметьево. Как пишет «Коммерсант», это произошло после массовых протестов местных жителей, жаловавшихся на постоянный гул самолетов, пролетающих над их домами.

Аэропорт Шереметьево поменял трассировки взлета воздушных судов, которые использовались 60 лет, в декабре 2020 года — вслед за введением в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы. Новые маршруты взлета и посадки самолетов стали проходить над густонаселенными районами Москвы и Подмосковья.

Местные жители отправляли коллективные обращения в Росавиацию, Ространснадзор, Госдуму, президенту РФ, а также совладельцу Шереметьево Аркадию Ротенбергу, жалуясь на постоянный стресс, нервные расстройства, панические атаки и гипертонию от гула самолетов.

Как заявили изданию в Росавиации, новая корректировка маршрутов самолетов, утвержденная 9 сентября, не связана напрямую с обращениями граждан, а проводится «в рамках ранее запланированной работы по корректировке схем маневрирования аэродрома Шереметьево». По данным «Коммерсанта», схожие корректировки произошли во всей Московской зоне системы организации воздушного движения в РФ (охватывает более сотни аэродромов на европейской части страны, через нее координируются более 60% полетов по России).

Источник «Коммерсанта» в авиаотрасли добавил, что новая схема полетов оптимизировалась с учетом предложений авиаперевозчиков. «Возможно, в отдельных аэропортах учитывали пожелания местных жителей и депутатов, но основная причина изменений — предложения пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний», — сказал он.

Предыстория конфликта

Тысячи жителей Москвы и Подмосковья не могут спать из-за гула пролетающих над их домами самолетов Они пожаловались Путину и Ротенбергу (совладельцу Шереметьево), но результата пока нет

Предыстория конфликта

Тысячи жителей Москвы и Подмосковья не могут спать из-за гула пролетающих над их домами самолетов Они пожаловались Путину и Ротенбергу (совладельцу Шереметьево), но результата пока нет

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой