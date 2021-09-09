Вооруженный преступник захватил филиал Банка Грузии в Кварели

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Вооруженный мужчина ворвался днем 9 сентября в один из филиалов Банка Грузии, крупнейшего банка страны, расположенный в городе Кварели в Кахетии, сообщает пресс-служба МВД страны. Полиция оцепила территорию банка.

По предварительной информации, которую приводит телеканал «Рустави 2», преступник вооружен гранатой. Он может удерживать в заложниках 15 человек. Налетчик требует 500 тысяч лари (чуть больше 160 тысяч долларов).

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