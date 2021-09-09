Visa в 2022 году увеличит межбанковскую комиссию за оплату картами в супермаркетах

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Платежная система Visa в 2022 году изменит межбанковские комиссии за оплату товаров в российских супермаркетах. Об этом сообщается в информационном бюллетене, разосланном Visa банкам, с которым ознакомилось РБК.

Так, с 1 февраля 2022 года комиссия за прием карт для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.

Поэтапно будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля для мебельных магазинов, с 5 августа для магазинов бытовой техники, с 30 сентября для курьерских служб. Сейчас для них действуют льготные тарифы 1–1,65%. После изменений комиссия будет зависеть от категории карты, которой совершена оплата, и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%, пишет РБК.

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал представитель платежной компании.

За 2021 год, по данным президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, интернет-магазины заплатят банкам за прием безналичных платежей более 80 миллиардов рублей. С изменением межбанковской комиссии в следующем году эта сумма еще возрастет.

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