В России появятся еще 12 «городов трудовой доблести»
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Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов:
- Алдан (Якутия)
- Бологое (Тверская область)
- Воркута (Республика Коми),
- Дзержинск (Нижегородская область)
- Кострома
- Кемерово
- Лысьва (Пермский край)
- Мончегорск (Мурманская область),
- Оха (Сахалинская область)
- Ступино (Московская область)
- Сызрань (Самарская область)
- Чита
Об этом, сообщает ТАСС, объявил президент России Владимир Путин, пообещав подписать соответствующий указ в ближайшее время.
Звание «Город трудовой доблести» было утверждено 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Такое звание может получить российский город, «жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
По состоянию на 9 сентября, в России звание «Город трудовой доблести» было у 32 городов.