В России появятся еще 12 «городов трудовой доблести»

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Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов:

Алдан (Якутия)

Бологое (Тверская область)

Воркута (Республика Коми),

Дзержинск (Нижегородская область)

Кострома

Кемерово

Лысьва (Пермский край)

Мончегорск (Мурманская область),

Оха (Сахалинская область)

Ступино (Московская область)

Сызрань (Самарская область)

Чита

Об этом, сообщает ТАСС, объявил президент России Владимир Путин, пообещав подписать соответствующий указ в ближайшее время.

Звание «Город трудовой доблести» было утверждено 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Такое звание может получить российский город, «жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

По состоянию на 9 сентября, в России звание «Город трудовой доблести» было у 32 городов.

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