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«Медуза», я с тобой

В России появятся еще 12 «городов трудовой доблести»

Источник: ТАСС

Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов:

  • Алдан (Якутия)
  • Бологое (Тверская область)
  • Воркута (Республика Коми),
  • Дзержинск (Нижегородская область)
  • Кострома
  • Кемерово
  • Лысьва (Пермский край)
  • Мончегорск (Мурманская область),
  • Оха (Сахалинская область)
  • Ступино (Московская область)
  • Сызрань (Самарская область)
  • Чита

Об этом, сообщает ТАСС, объявил президент России Владимир Путин, пообещав подписать соответствующий указ в ближайшее время.

Звание «Город трудовой доблести» было утверждено 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Такое звание может получить российский город, «жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

По состоянию на 9 сентября, в России звание «Город трудовой доблести» было у 32 городов.

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«Медуза», я с тобой
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