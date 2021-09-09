Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным. Они собираются утвердить план интеграции России и Беларуси

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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает «Белта».

Во второй половине дня 9 сентября Лукашенко встретится в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Они собираются подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси, говорил ранее посол Беларуси в Москве Владимир Семашко. По данным «Белты», стороны обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран.

Также Путин и Лукашенко собираются обсудить «иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику», отмечает агентство.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. В 2019-2020 годах переговоры строились вокруг 31 «дорожной карты», включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления. Проекты «дорожных карт» никогда не публиковали. Жители Беларуси ранее протестовали против интеграции страны с Россией.

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