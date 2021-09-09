Годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум второй раз за лето

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В августе 2021 года инфляция в России достигла 6,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.

Как отмечает РБК, это максимум с августа 2016 года, когда была зафиксирована инфляция на уровне 6,9%.

Предыдущий пятилетний рекорд годовой инфляции был установлен в июне 2021 года — 6,5%.

Продовольственные товары, включая алкоголь, в августе 2021-го подорожали на 7,7% в годовом выражении, непродовольственные — на 7,9% Рост цен на услуги по сравнению с августом 2020-го составил 3,8%.

Из продуктов за год наиболее существенно подорожали сахар (38,2%), подсолнечное масло (27,3%) и куриное мясо (19,8%). Из непродовольственных — стройматериалы (30%).

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 года инфляция в России составит 5%, но в Минфине считают, что она будет существенно выше. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 5,7–6,2%.

В июле ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания россиян достигли максимума за пять лет — жители страны считают, что в ближайший год цены вырастут в среднем на 13,4%.

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