В Дагестане сняли с должности замдиректора школы, который не пускал на уроки учениц без платков

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В селе Маджалис Кайтагского района Дагестана сняли с должности заместителя директора школы Адамкади Курбанкадиева, который не пускал на уроки девочек с непокрытой головой. Об этом телеканалу «360» сообщил начальник районного отдела образования Шамиль Магомедов.

«Мы уволили заместителя директора, который превысил свои должностные полномочия», — сказал чиновник. «Коммерсанту» он объяснил, что ношение платка было внесено в устав школы еще в июле, но лишь в качестве «дополнительной формы»; носить его ученицы не обязаны.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов уточнил «Коммерсанту», что Адамкади Курбанкадиев уволен с должности заместителя директора по собственному желанию, но сохранил за собой место учителя физкультуры.

Ранее в интернете распространился ролик, на котором Адамкади Курбанкадиев проверяет внешний вид учениц и пропускает лишь девочек с покрытой головой, а остальных просит отойти в сторону. В администрации Кайтагского района осудили действия Курбанкадиева и пообещали его наказать.

Минобрнауки Дагестана заявило, что получило жалобы от родителей из-за требования о ношении платков в школе села Маджалис, и проведет проверку в учреждении. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также попросила прокуратуру Дагестана проверить школу.

Сам Курбанкадиев заявил изданию «Подъем», что его вынудили покинуть должность замдиректора. По его словам, он проверял платки у учениц по требованию директора школы. «Директор мне сказала, что будем проверять наличие платков, я всего лишь исполнял свою работу. Теперь она отпирается, что такое говорила. Они хотят из меня дурачка сделать», — сказал Курбанкадиев. Он добавил, что с девочками без платков ему поручили провести беседу.

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