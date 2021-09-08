Спасатели обнаружили еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске

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На месте взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске обнаружили третью погибшую, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов. Это девушка, подросток», — рассказали в ведомстве.

Судьба еще четырех человек, которые остаются под завалами, неизвестна, отмечает ТАСС. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться четыре взрослых и ребенок.

Обновлено. Под завалами нашли тело четвертой погибшей, это женщина.

Разбор завалов на месте обрушения здания продолжается. Он может продлиться до утра 9 сентября, пишет РИА Новости.

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате часть дома обрушилась. Три человека погибли, не менее 15 человек пострадали, более 170 были эвакуированы. Власти Ногинска отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим.