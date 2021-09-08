Папа римский Франциск передал итальянским заключенным 15 тысяч порций мороженого

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Папа римский Франциск летом 2021 года передал заключенным двух итальянских тюрем 15 тысяч порций мороженого. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Ватикана.

Понтифик направил мороженое заключенным тюрем «Регина Коэли» и «Ребиббиа» в Риме. Таким образом он хотел помочь им пережить лето, которое оказалось самым жарким в истории Европы.

Папа римский Франциск известен своей любовью к мороженому. В 2018 году он устроил в Риме раздачу трех тысяч порций мороженого в честь своих именин. Его получили римские бездомные.

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