«Коммерсант»: мэрия Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц

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Департаменты информационных технологий и образования мэрии Москвы собираются к 2022 году ввести в городских школах систему распознавания лиц, сообщает «Коммерсант».

О таких планах говорится в отзыве главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко на проект правительства РФ, расширяющий случаи сбора и обработки .

Систему распознавания лиц планируют ввести «с целью повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы». Неназванный источник «Коммерсанта» сообщил, что идея ввести биометрию в школах появилась после .

Предполагается, что после введения системы учащиеся и преподаватели смогут попасть в школу только после биометрической аутентификации.

В департаменте информационных технологий официально сообщили, что правительство Москвы изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях, но «говорить о том, что она будет введена, сейчас преждевременно». В ведомстве отметили, что в любом случае систему введут только по решению директора, учителей и родителей.

Сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что преподаватели не станут выступать против внедрения системы, потому что «все лица сто раз уже учтены». Глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова, в свою очередь, раскритиковала предложение использовать биометрию в школах из-за потенциальной утечки персональных данных детей.

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