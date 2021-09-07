Россия обыграла Мальту со счетом 2:0 в третьем матче под руководством Валерия Карпина

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Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Sports.ru.

Россияне выиграли со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов (10-я минута) и Зелимхан Бакаев (84-я минута, с пенальти).

Этот матч стал третьим для российской сборной под руководством нового тренера Валерия Карпина, сменившего Станислава Черчесова.

Первая игра под руководством Карпина — с Хорватией 1 сентября — завершилась нулевой ничьей, вторая — с Кипром 4 сентября — победой россиян со счетом 2:0.

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