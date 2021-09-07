Правительство поддержало идею отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей

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Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила отмену обязательного техосмотра для личного транспорта.

Как сообщается на сайте правительства, комиссия поддержала соответствующее предложение «Единой России».

«„Единая Россия“ предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он заявил, что действующие правила техосмотра, принятые в 1994 году, «морально устарели». Хуснуллин отметил, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить владелец.

Сделать добровольным техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов, в июне предложил глава ГИБДД Михаил Черников. В июле он заявил, что соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен в правительство. Об участии «Единой России» в разработке этого документе ранее не сообщалось, отмечает «Коммерсант».

Ранее от техосмотра в России освободили транспортные средства не старше четырех лет. Кроме того, автовладельцам позволили при оформлении полиса ОСАГО не предоставлять диагностическую карту, выдаваемую по результатам техосмотра. Также МВД предложило исключить из правил техосмотра ряд обязательных проверок — например, на наличие аптечки и огнетушителя.

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