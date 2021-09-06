Подруга Халимат Тарамовой, которую насильно увезли из убежища для женщин в Чечню, покинула Россию из-за угроз

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Анна Манылова, подруга , которую в июне силой вывезли в Чечню из убежища для женщин в Махачкале, уехала из России. Об этом она сообщила «Дождю».

Как утверждает Манылова, она еще в феврале получала угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. После того, как в начале июня Тарамова сбежала из Чечни в Дагестан, Маныловой стали угрожать регулярно.

Помимо этого, отметила Манылова, ее сторис в инстаграме регулярно просматривают представители чеченских властей и приближенные главы региона Рамзана Кадырова.

По словам Маныловой, она уехала в одну из стран Европы. Возвращаться в Россию она не собирается.

В чеченских соцсетях 4 сентября начало распространяться видеосообщение Тарамовой, в котором она заявляет, что находится «в кругу своей семьи, родных и близких» и просит «оставить в покое» ее и ее семью. Обращение, в частности, запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

В начале 2021 года Тарамову несколько месяцев заставили провести в частной клинике под Москвой, где ее пытались «вылечить» от отношений с Маныловой. Об этом сама Манылова рассказывала «Медузе» в августе.

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