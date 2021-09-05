Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете по итогам Паралимпиады

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Российские спортсмены заняли четвертое место в неофициальном командном зачете Паралимпийских игр, завершающихся в Токио 5 сентября.

Всего у сборной 118 медалей — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Первое место занял Китай (95 золотых медалей), второе — Великобритания (41), третье — США (37).

В медальном зачете Олимпийских игр, проходивших с 8 по 23 августа, россияне заняли пятое место — после США, Китая, Японии и Великобритании.

Для российских спортсменов Паралимпийские игры стали первыми за восемь лет — Паралимпиаду в Рио в 2016 году сборная полностью пропускала из-за допинговой дисквалификации. В Токио команда официально выступала как сборная Олимпийского комитета России.

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