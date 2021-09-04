Гражданин Таджикистана Саиданвар Сулаймонов, работавший в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, заявил, что ему закрыли въезд в Россию
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Саиданвар Сулаймонов, работавший в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, заявил, что ему «на 40 лет» закрыли въезд в Россию. Сулаймонов — гражданин Таджикистана. В Москве, написал Сулаймонов в твиттере, у него осталась жена.
«Медиазоне» Сулаймонов рассказал, что полицейские не предоставили ему каких-либо документов, но он проходит по базе МВД, где сказано, что «имеются основания для неразрешения въезда» в Россию.
Возвращаться в Таджикистан, по словам активиста, ему небезопасно «из-за критики ислама и действующей власти». Сулаймонов, в итоге, уехал в «безопасную страну».
Сулаймонов ранее работал в санитаром ковидного госпиталя, развернутого в ледовом дворце «Крылатское» в Москве. В феврале его уволили оттуда после того, как он опубликовал в твиттере фотографию с фонариком, сделанную 14 февраля в рамках акции в поддержку Алексея Навального.