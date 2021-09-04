Гражданин Таджикистана Саиданвар Сулаймонов, работавший в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, заявил, что ему закрыли въезд в Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Саиданвар Сулаймонов, работавший в предвыборном штабе , заявил, что ему «на 40 лет» закрыли въезд в Россию. Сулаймонов — гражданин Таджикистана. В Москве, написал Сулаймонов в твиттере, у него осталась жена.

«Медиазоне» Сулаймонов рассказал, что полицейские не предоставили ему каких-либо документов, но он проходит по базе МВД, где сказано, что «имеются основания для неразрешения въезда» в Россию.

Возвращаться в Таджикистан, по словам активиста, ему небезопасно «из-за критики ислама и действующей власти». Сулаймонов, в итоге, уехал в «безопасную страну».

Сулаймонов ранее работал в санитаром ковидного госпиталя, развернутого в ледовом дворце «Крылатское» в Москве. В феврале его уволили оттуда после того, как он опубликовал в твиттере фотографию с фонариком, сделанную 14 февраля в рамках акции в поддержку Алексея Навального.

Подробнее об этом

«Написали, что нельзя фотографироваться в „красной“ зоне. Тем более в поддержку Навального» Санитара ковидного госпиталя в Москве уволили из-за фотографии с фонариком. Вот как это было

Подробнее об этом

«Написали, что нельзя фотографироваться в „красной“ зоне. Тем более в поддержку Навального» Санитара ковидного госпиталя в Москве уволили из-за фотографии с фонариком. Вот как это было

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой